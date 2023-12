Zhejiang Expressway Aktie: Interessante Aussichten?

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Zhejiang Expressway ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich auch in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Zhejiang Expressway mit einer Ausschüttungsrate von 7,33 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,32 % im Bereich Verkehrsinfrastruktur. Die Differenz beträgt lediglich 0,99 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Zhejiang Expressway-Aktie bei 5,94 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,16 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 5,31 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 5,16 HKD liegt, und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt für Zhejiang Expressway bei 10,64, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was auf eine neutrale Situation hindeutet.

Insgesamt erhält Zhejiang Expressway auf Basis der Anleger-Stimmung, der Dividende, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine positive Bewertung.