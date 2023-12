Zhejiang Expressway Aktie: Grund zur Freude?

Zhejiang Expressway: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividende von Zhejiang Expressway liegt derzeit bei 7,33 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (8,33 %) niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 1 Prozentpunkt niedriger als der Branchendurchschnitt ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Zhejiang Expressway untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien über Zhejiang Expressway diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Expressway derzeit bei 5,95 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,14 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,61 % und somit zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,33 HKD, was zu einem Abstand von -3,56 % führt und somit zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhejiang Expressway-Aktie liegt bei 33 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (49,31) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ebenfalls eine Gesamtbewertung als "Neutral" für Zhejiang Expressway.