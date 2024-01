Zhejiang Expressway Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor konnte Zhejiang Expressway eine Rendite von 2,68 Prozent erzielen, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 2,07 Prozent, wobei Zhejiang Expressway mit 0,61 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Expressway bei 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,96 deutlich darunter liegt. Gemessen an fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält entsprechend eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Expressway derzeit eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,08 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Expressway-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,87 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (5,54 HKD) liegt deutlich darunter (-5,62 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.