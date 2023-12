Zhejiang Expressway Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Zhejiang Expressway liegt bei 47,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 47,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde über die Aktie von Zhejiang Expressway zuletzt neutral diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in Zhejiang Expressway eine Rendite von 7,33 % erzielt werden, was jedoch 0,97 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Expressway bei 3,27, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 13,89 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.