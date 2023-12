Zhejiang Dun'an Artificial Environment Equipment-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Zhejiang Dun'an Artificial Environment wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 12,57 CNH, während der Kurs der Aktie bei 12,85 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 11,97 CNH, was einer Abweichung von +7,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut". Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,01 Prozent erzielt hat, was 15,3 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" liegt die Aktie sogar 14,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,87 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 62,16 und einem RSI25 von 37,22 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

