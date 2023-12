Zhejiang Dun'an Artificial Environment Equipment Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Dividendenpolitik von Zhejiang Dun'an Artificial Environment wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs mit 0 einen negativen Unterschied von -1,52 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 32,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 39,84 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Neutral" für das Unternehmen.

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Dun'an Artificial Environment von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" hat die Aktie des Unternehmens im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,43 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 3,35 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.