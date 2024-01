Zhejiang Dun'an Artificial Environment Equipment Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Zhejiang Dun'an Artificial Environment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 1,46 Prozent, was einer Outperformance von +1,96 Prozent für Zhejiang Dun'an Artificial Environment entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhejiang Dun'an Artificial Environment um 2,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Zhejiang Dun'an Artificial Environment liegt momentan bei 98,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung auf Basis des 25-Tage-RSI neutral, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass Zhejiang Dun'an Artificial Environment auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,54 CNH, während der letzte Schlusskurs mit 12,93 CNH darauf ähnlich liegt (+3,11 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 12,59 CNH eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs (+2,7 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Dividendenrendite schneidet Zhejiang Dun'an Artificial Environment mit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent schlechter ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.