Zhejiang Doyin Pump Industry Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Luoxin Stock hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor 14,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt -16,78 Prozent, wobei Luoxin Stock aktuell 16,42 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Luoxin Stock-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,64 CNH, was 31,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 3,87 CNH ist. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,12 CNH liegt 24,41 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Aktie.