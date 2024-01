Zhejiang Doyin Pump Industry Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Luoxin Stock liegt bei 43,9, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Luoxin Stock wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") weist die Luoxin Stock eine Rendite von -30,57 Prozent auf, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 31,06 Prozent deutlich darunter und erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Luoxin Stock aktuell bei 5,99 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 5,35 CNH aus dem Handel ging. Dies bedeutet einen Abstand von -10,68 Prozent und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich eine Differenz von -5,98 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.