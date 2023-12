Zhejiang Doyin Pump Industry Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Luoxin Stock hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,57 Prozent erzielt, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt der "Gesundheitspflege"-Branche liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,06 Prozent, wobei Luoxin Stock mit 31,63 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Luoxin Stock liegt bei 88,46, was zur Einstufung "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 62,57 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung lautet daher "Schlecht".

Die Luoxin Stock liegt derzeit um -3,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,5 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Luoxin Stock überwiegend positiv waren und positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Daher lässt sich zusammenfassend sagen, dass Luoxin Stock eine positive Stimmungsumgebung aufweist.