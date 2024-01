Zhejiang Dingli Machinery Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Zhejiang Dingli Machinery verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 1,24 Prozent, was eine Unterperformance von -9,6 Prozent für Zhejiang Dingli Machinery bedeutet. Der Industrie-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 1,09 Prozent im letzten Jahr, und Zhejiang Dingli Machinery lag 9,45 Prozent unter diesem Wert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Dingli Machinery derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 52,16 CNH, während der Kurs der Aktie bei 51,17 CNH um -1,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 49,13 CNH, was einer Abweichung von +4,15 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Dingli Machinery in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Zhejiang Dingli Machinery wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Zhejiang Dingli Machinery wurde auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in den sozialen Medien bewertet. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Zhejiang Dingli Machinery in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.