Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Aktie: Anleger aufgepasst!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Zhejiang Dayuan Pumps Industrial-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 37,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 50,88 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus technischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Dayuan Pumps Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage (26,19 CNH) aktuell um -9,01 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 23,9 CNH, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,29 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Dayuan Pumps Industrial diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche erzielte Zhejiang Dayuan Pumps Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,62 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,68 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,94 Prozent für Zhejiang Dayuan Pumps Industrial. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,56 Prozent, wobei Zhejiang Dayuan Pumps Industrial um 20,05 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.