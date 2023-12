Zhejiang Dali Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktie von Zhejiang Dali eine Rendite von -14,08 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" 26,42 Prozent unter dem Durchschnitt (12,34 Prozent) liegt. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bei 17,52 Prozent, was dazu führt, dass Zhejiang Dali aktuell 31,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zhejiang Dali ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu der Aktie veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zhejiang Dali.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 54 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 46,9, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Kurs liegt die Zhejiang Dali-Aktie derzeit 1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Hingegen liegt die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage 7,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für beide Zeiträume führt.