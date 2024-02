Zhejiang Dali Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Zhejiang Dali liegt bei 21,71 und weist somit auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Dali-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von -0,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der aktuelle Wert darüber (+7,97 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Zhejiang Dali in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -27,22 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,33 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -13,89 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,33 Prozent hatte, liegt die Zhejiang Dali um 8,89 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Dali in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".