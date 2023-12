Zhejiang Dali Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Zhejiang Dali liegt der RSI bei 66,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 67,91 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Dali-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,99 CNH liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 11,3 CNH deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Zhejiang Dali mit einer Rendite von -13,8 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mehr als 26 Prozent darunter. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Zhejiang Dali mit 31,12 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite der Branche von 17,32 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Zhejiang Dali langfristig sehr hoch ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.