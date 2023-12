Zhejiang Dali Aktie: Finger weg?

Die Zhejiang Dali-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 12,87 CNH, während der Aktienkurs bei 10,4 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,19 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 11,82 CNH unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -12,01 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Zhejiang Dali-Aktie bei -13,8 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 32,44 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 95,28 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 80,17 für 25 Tage eine Bewertung als "Schlecht" an.

Die Stimmungsänderung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Dali-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

