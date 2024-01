Zhejiang Daily Digital Culture Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert für Zhejiang Daily Digital Culture bei 54,69, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf den aktuellen Kurs der Zhejiang Daily Digital Culture von 10,81 CNH zeigt die charttechnische Bewertung, dass dieser Kurs mit -21,72 Prozent Entfernung vom GD200 (13,81 CNH), ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 12,33 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Zhejiang Daily Digital Culture-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Daily Digital Culture eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Daily Digital Culture daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Zhejiang Daily Digital Culture von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Zhejiang Daily Digital Culture wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Daily Digital Culture weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Zhejiang Daily Digital Culture bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".