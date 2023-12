Zhejiang Dahua Digital Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten Wochen wurde bei Zhejiang Dahua eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, die zeigt, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu negativen Themen haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auf der positiven Seite wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Zhejiang Dahua daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf die Dividendenrendite liegt Zhejiang Dahua mit 1,47 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von +0,45 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Zhejiang Dahua liegt bei 50,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 65,34 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Zhejiang Dahua mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,25 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.