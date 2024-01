Zhejiang Dahua Digital Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Covivio":

In den letzten Wochen konnte bei Zhejiang Dahua keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gibt, die die Stimmung der Marktteilnehmer beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Zhejiang Dahua daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,64 Prozent erzielt, was 57,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Zhejiang Dahua sogar um 50,87 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Zhejiang Dahua investieren, bietet sich bei einer Dividendenrendite von 1,47 % ein Mehrertrag von 0,45 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für Zhejiang Dahua liegt bei 78,43, was als überkauft gilt und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 62, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Diese Bewertungen und Analysen bieten Anlegern einen Einblick in die Performance und das Stimmungsbild von Zhejiang Dahua.