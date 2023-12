Zhejiang Dahua Digital Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Zhejiang Dahua hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,64 Prozent erzielt, was 57,4 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,34 Prozent, und Zhejiang Dahua liegt aktuell 52,3 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Zhejiang Dahua. An fünf Tagen gab es positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Dahua liegt bei 53,3, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Dahua mit 19,25 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.