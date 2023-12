Zhejiang Dahua Digital Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Zhejiang Dahua-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,47 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 20,87 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,77 CNH lag, was einer Abweichung von -10,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 20,38 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,9 Prozent unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Zhejiang Dahua-Aktie aufgrund der üblichen Diskussionsaktivität eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Zhejiang Dahua-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,64 Prozent erzielt, was 57,14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von 52,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.