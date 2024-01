Zhejiang Dahua Digital Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Diskussionen rund um Zhejiang Dahua auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den zwei vergangenen Wochen häufen sich positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, die Aktie von Zhejiang Dahua sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Zhejiang Dahua liegt bei 55,95, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für die Zhejiang Dahua bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 54,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,76 Prozent, und Zhejiang Dahua liegt aktuell 48,88 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,25 liegt Zhejiang Dahua auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.