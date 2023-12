Zhejiang Dahua Digital Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Aktienkurs von Zhejiang Dahua hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,64 Prozent erzielt, was 56,44 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 18,64 Prozent, und Zhejiang Dahua liegt aktuell 51 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhejiang Dahua mit 1,47 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Dahua-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,95 CNH liegt, was 15,56 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 17,69 CNH liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Zhejiang Dahua.