Zhejiang Dahua Digital Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei Zhejiang Dahua wird der RSI sowohl auf einer 7-tägigen als auch auf einer 25-tägigen Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 59,55 Punkten, was bedeutet, dass die Zhejiang Dahua-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 38 an, dass das Wertpapier als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Dahua ist insgesamt positiv, wie in den Diskussionsforen und sozialen Medien deutlich wird. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -2,01 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um 9,74 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Zhejiang Dahua im vergangenen Jahr eine Rendite von 32 Prozent erzielt, was 47,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie 42,6 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.