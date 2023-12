Zhejiang Dafeng Industrial Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Zhejiang Dafeng Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 14,64 CNH verzeichnet, was zu einem Unterschied von -17,49 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,08 CNH führt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 11,57 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,41 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Dafeng Industry-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Dafeng Industry-Aktie einen Wert von 28 auf, was im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" auf ähnlichem Niveau liegt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" verzeichnet Zhejiang Dafeng Industry eine Rendite von 6,79 Prozent, was mehr als 7 Prozent über der durchschnittlichen Rendite liegt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit 5,88 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Zhejiang Dafeng Industry in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Zhejiang Dafeng Industry-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.