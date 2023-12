Zhejiang Dafeng Industrial Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Anlegerstimmung für Zhejiang Dafeng Industry ist grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in Social Media hervorgeht. In den letzten Tagen gab es sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse wird Zhejiang Dafeng Industry daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs liegt Zhejiang Dafeng Industry mit einer Rendite von 6,79 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,09 Prozent in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Zhejiang Dafeng Industry mit 28,05 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt unterschiedliche Bewertungen, je nachdem ob man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 200 oder 50 Handelstage betrachtet. Auf der langfristigen Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, während sie auf der kurzfristigen Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Zhejiang Dafeng Industry auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.