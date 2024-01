Zhejiang Conba Pharmaceutical Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Zhejiang Conba Pharmaceutical-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 60 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 64,39 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Conba Pharmaceutical derzeit bei 5,75 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 5,05 CNH aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -12,17 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 5,23 CNH, was einer Differenz von -3,44 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Conba Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,3 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +8,1 Prozent. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,9 Prozent, wobei Zhejiang Conba Pharmaceutical um 10,3 Prozent darüber lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Zhejiang Conba Pharmaceutical in den letzten vier Wochen beobachtet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Zhejiang Conba Pharmaceutical auf dieser Stufe daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.