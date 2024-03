Zhejiang Conba Pharmaceutical Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Zhejiang Conba Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,33 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,84 CNH weicht um -9,19 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,78 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Conba Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Zhejiang Conba Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.