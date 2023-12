Zhejiang Communications im Check!

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Communications ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen waren vor allem negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie von Zhejiang Communications. Der RSI7 beträgt 84,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,35 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,15 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,59 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -13,49 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,74 CNH, was zu einem Abstand von -4,01 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet somit "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt nur um -0,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,14 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,05 Prozent hatte, lag Zhejiang Communications 6,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.