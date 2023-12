Zhejiang Communications Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Communications. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Communications eingestellt waren. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Zhejiang Communications im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,29 Prozent erzielt hat, was 5,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Rendite von Zhejiang Communications um 5,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Communications 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.