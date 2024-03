Zhejiang Communications Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zur Zhejiang Communications-Aktie ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der letzten Tage standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Communications-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (47,37) ist die Aktie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Communications.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 3, was eine positive Differenz von +1,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Zhejiang Communications daher mit "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Zhejiang Communications-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,09 Prozent erzielt, was 8,15 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -18,94 Prozent, und Zhejiang Communications liegt aktuell 8,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".