Zhejiang Communications Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Zhejiang Communications verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,29 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Chemikalien" durchschnittlich um -1,08 Prozent, was eine Underperformance von -5,21 Prozent für Zhejiang Communications bedeutet. Der Industriesektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -0,75 Prozent, wobei Zhejiang Communications um 5,54 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen damit bei einer Unterperformance und erhält in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI von Zhejiang Communications liegt bei 47,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,49 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Zhejiang Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalien eine Rendite von 3,2 % aus, was 1,7 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt ist. Diese höhere Dividendenrendite führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Zhejiang Communications derzeit bei einem gleitenden Durchschnittskurs von 4,16 CNH unterdurchschnittlich abschneidet, da der Aktienkurs (3,64 CNH) um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 3,76 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

