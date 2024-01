Zhejiang Communications Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Zhejiang Communications-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) betrachtet wird. Der aktuelle RSI-Wert beträgt 45,83, was auf ein neutrales Signal hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der Analyse auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zum Industrie-Sektor hat die Zhejiang Communications-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,29 Prozent erzielt, was 7,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 1,44 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 7,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite von 3,2 % kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Zhejiang Communications investiert, einen Mehrertrag von 1,72 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Diese höheren Dividenden führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut".

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiv war, was mit "Gut" bewertet wird. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Communications-Aktie daher ein "Gut"-Rating.