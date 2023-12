Zhejiang Chint Electronics, tut es schon wieder!

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Chint Electrics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhejiang Chint Electrics-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis, dass Zhejiang Chint Electrics überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Zhejiang Chint Electrics-Aktie eine Performance von -22,66 Prozent, was einer Underperformance von -22,5 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -0,1 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Chint Electrics bei 25,38 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,6 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,83 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 22,19 CNH, was einer Distanz von -7,17 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Zhejiang Chint Electrics-Aktie.