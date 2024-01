Zhejiang Chint Electronics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Chint Electrics-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 1,9 an, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor hat die Zhejiang Chint Electrics-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -22,66 Prozent erzielt, was 23,92 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche beträgt 1,43 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 24,1 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Chint Electrics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 25,3 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,51 CNH liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, zeigt sich eine neutrale Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien sind positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Zhejiang Chint Electrics-Aktie erhält aufgrund der gesteigerten Aufmerksamkeit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.