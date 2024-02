Zhejiang China Commodities City-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für Zhejiang China Commodities City liegt bei 25 und wird als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 37,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang China Commodities City liegt bei 8,28 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,95 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 7,45 CNH, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Zhejiang China Commodities City deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.