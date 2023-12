Zhejiang China Commodities City Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Zhejiang China Commodities City-Aktie wird aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 7,95 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,91 CNH lag, was einem Unterschied von -0,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,03 CNH liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Zhejiang China Commodities City-Aktie veröffentlicht wurden. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang China Commodities City-Aktie liegt bei 56,96, was als neutral eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der RSI eine neutrale bis negative Bewertung der Zhejiang China Commodities City-Aktie.