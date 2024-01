Big Lots Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Diskussionen über Big Lots in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Big Lots insgesamt als "Schlecht", da 0 Buy, 1 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 14,33 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 104,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Die Aktie von Big Lots wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,09 bewertet, was 73 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Big Lots eine Rendite von -51,53 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Big Lots mit -46,93 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Big Lots-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Big Lots jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Big Lots-Analyse.

Big Lots: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...