Zhejiang Chang'an Renheng Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Zhejiang Changan Renheng-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 66, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher 53,85 beträgt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Changan Renheng basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte Zhejiang Changan Renheng eine Rendite von 62,2 Prozent, was 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 4,49 Prozent, wobei Zhejiang Changan Renheng mit 57,71 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zhejiang Changan Renheng-Aktie mit 1,32 HKD um +14,78 Prozent über dem GD200 (1,15 HKD) liegt, was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 1,24 HKD, was einem Abstand von +6,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Changan Renheng von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien waren neutral, was zu dieser Einschätzung führt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.