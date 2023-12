Zhejiang Chang'an Renheng Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Torm":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Zhejiang Changan Renheng liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Zhejiang Changan Renheng bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Zhejiang Changan Renheng konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Zhejiang Changan Renheng auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Zhejiang Changan Renheng eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Changan Renheng daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Zhejiang Changan Renheng von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Mit einer Dividende von 0 % ist Zhejiang Changan Renheng im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (5,98 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,98 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

