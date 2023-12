Zhejiang Canaan Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Canaan Tech als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Canaan Tech-Aktie beträgt 93,94, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 64,71 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Canaan Tech-Aktie mit 5,41 CNY derzeit -3,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -0,37 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Canaan Tech-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen haben sich besonders mit den positiven Themen rund um Canaan Tech befasst.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance der Canaan Tech-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -15,65 Prozent mehr als 13 Prozent darunter liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -9,06 Prozent, wobei Canaan Tech mit 6,59 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie im vergangenen Jahr.