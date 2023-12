Zhejiang Canaan Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Aktienkurs von Canaan Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -8,88 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Canaan Tech um -6,77 Prozent schlechter abschnitt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,69 Prozent im letzten Jahr. Canaan Tech lag 12,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Canaan Tech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass Canaan Tech eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum spürbar, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canaan Tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,43 CNY lag. Der letzte Schlusskurs von 5,41 CNY weicht somit um -0,37 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Canaan Tech-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Der letzte Schlusskurs (5,41 CNY) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (5,6 CNY) mit einer Abweichung von -3,39 Prozent.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben Canaan Tech auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Canaan Tech-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Branchenvergleich, Sentiment und Buzz, technischer Analyse und Anlegerstimmung.