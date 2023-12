Zhejiang CF Moto Power Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Zhejiang Cfmoto Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,87 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" im Durchschnitt um 4,59 Prozent, was bedeutet, dass Zhejiang Cfmoto Power im Branchenvergleich um -32,46 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhejiang Cfmoto Power um 34,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass trendfolgende Indikatoren darauf hinweisen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Zhejiang Cfmoto Power-Aktie beträgt derzeit 131,3 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 102,24 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,13 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 97,81 CNH, und der letzte Schlusskurs ist dem gleitenden Durchschnitt mit +4,53 Prozent nahe. Somit wird in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Zhejiang Cfmoto Power basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Cfmoto Power-Aktie einen RSI von 7,22 aufweist, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gute"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien im letzten Monat bei Zhejiang Cfmoto Power festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.