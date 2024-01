Zhejiang Ausun Pharmaceutical Aktie: Der absolute Knall!

Die Zhejiang Ausun Pharmaceutical-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) bei 14,9 CNH festgestellt. Der Aktienkurs liegt bei 12,61 CNH, was einem Abstand von -15,37 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 14,29 CNH, was einer Differenz von -11,76 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Ausun Pharmaceutical bei 30,5, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf Grundlage dieser fundamentalen Kennzahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -0,95 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Zhejiang Ausun Pharmaceutical in den vergangenen Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Gesamteinschätzung der Zhejiang Ausun Pharmaceutical-Aktie basierend auf den verschiedenen Kriterien fällt somit eher negativ aus.