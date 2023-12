Zhejiang Ausun Pharmaceutical Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse ist im Finanzmarkt weit verbreitet. Die Zhejiang Ausun Pharmaceutical wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Zhejiang Ausun Pharmaceutical-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 83,33 an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Aus charttechnischer Sicht wird die Zhejiang Ausun Pharmaceutical als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs von 12,67 CNH liegt derzeit -12,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und -15,93 Prozent unter dem GD200 der vergangenen 200 Tage.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Zhejiang Ausun Pharmaceutical eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und einer positiven Veränderung der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtwertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Ausun Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,91 Prozent, was einer Unterperformance von -29,74 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 27,29 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.