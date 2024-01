Zhejiang Ausun Pharmaceutical Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders über die Aktie von Zhejiang Ausun Pharmaceutical in den sozialen Medien diskutiert. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in letzter Zeit mehr auf die negativen Aspekte des Unternehmens, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Ausun Pharmaceutical derzeit bei 14,77 CNH liegt. Damit wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs bei 12,18 CNH gehandelt wird und somit einen Abstand von -17,54 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 14,01 CNH ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -13,06 Prozent. Insgesamt lautet das Fazit also "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Ausun Pharmaceutical 27. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird die Aktie als weder unter- noch überbewertet eingestuft, sondern als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Ausun Pharmaceutical zeigt einen Wert von 82,96 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 74,47 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.