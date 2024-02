Zhejiang Asia-Pacific Mechanical, Electronic Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Teil der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 9 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,18 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,22 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,83 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,3 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic-Aktie liegt bei 41, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Marktsentiment. Analysten haben die sozialen Plattformen nach Meinungen zur Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic-Aktie durchsucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für dieses Kriterium als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Zhejiang Asia-pacific Mechanical & Electronic-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet.