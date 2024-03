Zhejiang Aokang Shoes Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhejiang Aokang Shoes wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 66,07 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls ein neutraler RSI von 63,77 Punkten festgestellt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Zhejiang Aokang Shoes bei -39,41 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite der Aktie mit 25,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf Zhejiang Aokang Shoes wird auch als positiv bewertet. Kommentare in sozialen Medien waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dies führt zu einer positiven Einstufung der Stimmung als "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Zhejiang Aokang Shoes in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt eine steigende Aufmerksamkeit und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird die Aktie von Zhejiang Aokang Shoes als positiv eingeschätzt, basierend auf dem neutralen RSI und der positiven Stimmung in den sozialen Medien.