Zhejiang Aokang Shoes Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Aokang Shoes herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zhejiang Aokang Shoes überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark im Schwanken. Hier ist Zhejiang Aokang Shoes weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Zhejiang Aokang Shoes-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Des Weiteren lassen sich Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Zhejiang Aokang Shoes auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Zhejiang Aokang Shoes in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit wird Zhejiang Aokang Shoes hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Zhejiang Aokang Shoes in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" stiegen im Durchschnitt um 4,85 Prozent, was zu einer Underperformance von -15,96 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Aokang Shoes führt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Zhejiang Aokang Shoes 17,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zudem lässt sich Zhejiang Aokang Shoes über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Zhejiang Aokang Shoes in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".