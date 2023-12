Zhejiang Aokang Shoes Aktie: Ist es das gewesen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei der Bewertung der Zhejiang Aokang Shoes wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus technischer Sicht ist der Kurs der Zhejiang Aokang Shoes derzeit -0,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,99 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem Wert für den RSI7 von 66,67 und einem Wert für den RSI25 von 53,76. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,11 Prozent erzielt, was 13,68 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie 12,48 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.